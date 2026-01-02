Sturzenegger defiende el turismo externo con un polémico argumento

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, volvió a generar controversia con sus declaraciones públicas. En un posteo en X, elogió a los argentinos que vacacionan fuera del país y los calificó como “héroes de la producción”, al sostener que su demanda de divisas sostiene la competitividad exportadora.

El planteo, que invierte la lógica tradicional sobre el impacto del turismo en la balanza de pagos, fue cuestionado por especialistas y opositores, que señalaron la desconexión entre el discurso oficial y la realidad cotidiana de un país con salarios deprimidos y restricciones cambiarias. Para Sturzenegger, cada dólar gastado en el exterior ayuda al agro y la industria, aunque el argumento omite el efecto inmediato de la salida de divisas en un contexto de reservas escasas.

La polémica se suma al reciente cambio metodológico del Banco Central para medir los egresos por viajes, que redujo artificialmente el saldo negativo. En este marco, las palabras del ministro dejan en evidencia la distancia entre la teoría y las dificultades concretas de la economía argentina.