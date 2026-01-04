Cristina Kirchner: "EE. UU. volvió a cruzar un límite"

Cristina Fernández de Kirchner habló tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas y calificó el operativo estadounidense como un secuestro ilegal que vulnera la Carta de Naciones Unidas.

A través de sus redes sociales, señaló que la administración de Donald Trump volvió a cruzar un límite que muchos creían superado. La exmandataria vinculó la acción militar con la vieja política del Gran Garrote, recordando que esas intervenciones en América Latina dejaron dictaduras y atraso social. Según su análisis, el episodio no busca restaurar la democracia ni combatir el narcotráfico, sino apropiarse de la mayor reserva mundial de petróleo convencional.

Kirchner alertó que la operación, bautizada Resolución Absoluta, generó muertes y abre un precedente peligroso en materia geopolítica, habilitando futuras violaciones de soberanía por parte de potencias con poder económico y militar.

La exmandataria concluyó que el trasfondo es la disputa por recursos estratégicos y que la región vuelve a enfrentar prácticas que marcaron su historia con violencia y dependencia.