El Gobierno explica cómo afrontará el pago de deuda

En paralelo al cambio en el esquema cambiario de bandas, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció un programa de compra de reservas a partir de enero. La autoridad monetaria prevé acumular entre 10.000 millones y 17.000 millones de dólares durante el año próximo.

La entidad que conduce Santiago Bausili calcula un aumento de la base monetaria del 4,2% actual al 4,8% del PBI para diciembre del 2026. Esto podría ser abastecido mediante la compra de 10.000 millones de dólares sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos. En un escenario más optimista, el BCRA agregó que, si el crecimiento de la demanda de dinero es de 1% del PBI, podría llevar las compras a 17.000 millones sin generar presiones inflacionarias.

No obstante, el Gobierno nacional debe enfrentar un importante vencimiento de deuda el 9 de enero, de 4.300 millones de dólares. Para ello, el Tesoro nacional compró 320 millones en la jornada del lunes. En ese marco, Luis Caputo explicó cómo afrontaré el pago de la deuda.

Según el ministro de Economía, “tenemos 890 millones de dólares que compró el Tesoro y 1.000 millones de la colocación de bonos”. A su vez, contó que la última licitación fue para ver si pueden reemplazar los bonos viejos por convencionales. De esta manera, siguiendo el relato de Caputo, el Riesgo País bajaría de 590 a 450 puntos, lo que reduciría las tasas y generaría más confianza para refinanciar los vencimientos del 9 de enero.