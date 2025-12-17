El Presidente envió la reforma a la Ley de Glaciares

El Gobierno nacional elevó al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares, en medio del período de sesiones extraordinarias.

Según el texto, la norma vigente presenta “graves falencias” y que “bajo pretextos ideológicos, se obstaculizó el desarrollo del país”. Habla de proteger los glaciares que cumplen una función hídrica “efectiva”, y de “interpretaciones arbitrarias” y “discrecionalidad”.

En este camino, el punto más controvertido de la iniciativa es la redefinición de los espacios protegidos. Mientras la ley actual considera glaciar a toda masa de hielo perenne y extiende la protección al ambiente periglacial en alta, media y baja montaña, la reforma limita el alcance a aquellos glaciares que cumplen una “unción hídrica y a zonas con suelos congelados que actúen como reguladores hídricos comprobables.

Con ello, se mantiene la prohibición de actividades mineras, pero se acota qué áreas entran en esa categoría. De esta manera, le otorga a las provincias el poder de delimitar y evaluar el impacto ambiental.

Greenpeace y otras organizaciones alertaron que esta redefinición implica un retroceso en la protección de reservas estratégicas de agua dulce. Señalan que muchos glaciares pequeños y ambientes periglaciares quedarían fuera del resguardo legal, lo que habilita proyectos mineros en zonas críticas.