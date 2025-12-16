El Gobierno avanza con la privatización de Tecnópolis

El Gobierno avanzó con la privatización de Tecnópolis y publicó el llamado a licitación para concesionar el predio por 25 años. El esquema prevé que la administración privada comience en julio de 2026 y que el adjudicatario pague un canon mensual inicial de 611 millones de pesos, actualizado por inflación. La decisión se inscribe en la estrategia oficial de reducir la presencia estatal en áreas culturales y recreativas, bajo el argumento de que el sector privado puede garantizar mayor eficiencia operativa.

El pliego habilita la explotación comercial del parque, incluidos eventos, gastronomía y actividades educativas. Organizaciones culturales y especialistas advirtieron que el modelo puede alterar el sentido original del espacio, creado como política pública de acceso al conocimiento y la ciencia. Desde el oficialismo sostienen que la concesión permitirá “poner en valor” el predio y reducir costos fiscales.

El proceso será supervisado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que deberá evaluar ofertas y antecedentes de los interesados. La medida generó críticas de sectores académicos y de trabajadores del parque, que alertan sobre el riesgo de pérdida de identidad y de orientación pública en uno de los espacios culturales más emblemáticos del país.