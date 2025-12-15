Revelan nuevos audios que complican al Gobierno

La Justicia avanza en la investigación por supuestos sobornos y sobreprecios en la compra de medicamentos por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). El escándalo lo desató la filtración de audios del exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, que cuenta un entramado de coimas encabezado por la secretaria presidencial, Karina Milei, y los Menem, Eduardo “Lule” que trabaja junto a la hermana del Presidente, y Martín, presidente de la Cámara de Diputados. Ya habiendo una docena de imputados en la causa, en las últimas horas se revelaron nuevos audios.

Nuevas conversaciones

El material inédito, que reveló el programa La Última Pregunta, revela vínculos entre los imputados y los dueños de droguería Suizo Argentina, los hermanos Emmanuel, Jonathan y Eduardo Kovalivker. Allí, aparecen conversaciones entre los imputados Daniel María Garbellini, Pablo Atchabahian (primer detenido de la causa) y Miguel Ángel Calvete, donde se menciona directamente a los empresarios.

Uno de los mensajes más significativos muestra a Garbellini que le escribe a Atchabahian: “Es importante tener gente con la bandera correcta y la bandera de Suiza”, una referencia que, según el informe, apunta a la droguería Suizo Argentina y su rol en el entramado bajo investigación judicial.

El informe periodístico respecto a los audios detalló la existencia del grupo de WhatsApp “Museo”, integrado por empresarios que habrían coordinado estrategias para acceder a contratos estatales en la Andis. En ese grupo también participaban colaboradores con la familia Kovalivker, lo que refuerza la hipótesis de su implicación directa.

Un gobierno complicado

En el plano judicial, el juez federal Sebastián Casanello había rechazado un pedido de nulidad presentado por la defensa de los Kovalivker, pero la Sala II de la Cámara Federal porteña revocó esa decisión a comienzos de diciembre, ordenando indagar el origen y autenticidad de los audios filtrados.

De acuerdo con el informe periodístico, la facturación de Suizo Argentina creció de $2.417 millones de pesos en 2020 a $15.000 millones de pesos en 2024. Además, se menciona la conexión entre los Kovalivker y Eduardo “Lule” Menem, asesor político, cuya cercanía con el grupo familiar podría haber influido en ese notable crecimiento económico.

Cabe destacar que por la causa ya fueron varios los funcionarios del Ejecutivo nacional de segunda línea que debieron renunciar a su cargo: Miguel Ángel Calvete, quien era la mano derecha de Spagnuolo cuando era director de la Andis; su hija Ornella Calvete, quien se desempeñaba como directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial en el Ministerio de Economía; y su pareja Javier Cardini, exsubsecretario de Gestión Productiva de la cartera que conduce Luis Caputo.

Otra de las relevaciones de la causa es que el abogado Camilo Cordero Fabbri, quien se desempeñó hasta los primeros días de diciembre como coordinador de Admisión y Derivación de Denuncias de la Oficina Anticorrupción (OA) defendía a Miguel Ángel Calvete.