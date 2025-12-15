La Plata no escapa del fuerte aumento de la carne

Como cada mes, la Fundación FundPlata publicó su relevamiento de precios de alimentos en La Plata durante el mes de noviembre. De acuerdo al estudio, la canasta alimentaria en los comercios platenses registró una variación del 1,2% en comparación con octubre. Este número contrasta con la medición del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), que a nivel nacional la inflación fue del 2,5% y en el rubro alimentos y medidas del 2,8%.

Sin embargo, el trabajo de la Fundación FundPlata reveló un dato alarmante: los precios de las carnicerías de La Plata registraron una suba del 6,9% en el onceavo mes del año. Esta cifra quintuplica el promedio general. Cabe destacar que el Indec también relevó un importante incremento del precio de la carne. Según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publicó la semana pasada, hubo cortes que marcaron variaciones de dos dígitos, como el asado (+13%) y la nalga (+10,2%).

De esta manera, de la canasta alimentaria platense, los productos que más aumentaron en noviembre fueron: cebolla (+11,9%), pechito de cerdo (+9,5%), pollo (+9,4%), carne picada especial (+8%), aceite girasol (+6,9%) y el asado (+6%).

En cuanto a los rubros, la explicación de por qué los precios de carnicería quintuplicaron el promedio general es porque, en contraste, los precios de la verdulería registraron (a excepción de la cebolla) una caída del 15,2%. En tanto, los productos de almacén presentaron un aumento moderado del 1,2%.

En términos interanuales, la canasta alimentaria platense que releva FunPlata acumula una suba del 24,9% en los últimos doce meses. Se trata de una cifra por debajo de la inflación nacional (31,4%).

El estudio realizado por la entidad analiza precios en 18 comercios y sobre una canasta compuesta por 26 productos de consumo habitual.