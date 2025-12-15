Milei busca eliminar la Justicia del Trabajo

El proyecto de Ley de Modernización Laboral que elevó el gobierno de Javier Milei abarca tan diversas y variadas cuestiones que encendió la alarma de diferentes sectores de la sociedad. Uno de ellos es en el ámbito judicial.

Según denunciaron exministros de Trabajo, camaristas laborales y expertos en derecho laboral, la reforma busca la eliminación del fuero laboral de la Justicia, y presiona explícitamente a los jueces laborales para que fallen de acuerdo a los intereses patronales.

El gobierno libertario agregó a último momento dos artículos en la iniciativa. Se trata de los artículos 90 y 91. En el primero se establece que todo aquel juez laboral que se aparte de los precedentes establecidos por la Corte Suprema será acusado de mal desempeño en sus funciones. Es decir, que podría perder su cargo cuando no es obligatorio fallar de acuerdo a lo establecido por la Corte. De esta manera, se quita independencia a los jueces laborales.

En el segundo artículo, se establece la “vigencia transitoria de la Justicia Nacional del Trabajo” hasta que se traspase a la Justicia de la Ciudad, algo que aún no fue ejecutado. Tras el traspaso se deberá implementar “su progresiva disolución”.

Al respecto, la exministra de Trabajo y actual diputada nacional de Unión por la Patria, Kelly Olmos, afirmó, en diálogo con El Destape, que la reforma laboral del oficialismo “tiende a hacer desaparecer el fuero laboral, a desconocer las relaciones laborales, y a transformarlas en relaciones civiles o comerciales”.

“¿De dónde sacaron que puede hacer obligatorio para todos los jueces un fallo de la Corte? Su sueño dorado es suprimir la Justicia Laboral. Sería coherente con la sanción de una ley que nos retrotae a comienzos del siglo XX”, manifestó en la misma sintonía Carlos Tomada, exministro de Trabajo durante los gobiernos kirchneristas.

Por su parte, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) expresó en un comunicado que “rechaza de manera categórica las pretendidas modificaciones que contiene el proyecto de Ley de Modernización Laboral, tendientes a la disolución de la Justicia Nacional del Trabajo”.