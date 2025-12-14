Exigen reforzar controles por la baja vacunación

Una de las problemáticas que atraviesa el país es la caída de la vacunación infantil. Según estadísticas oficiales, en los últimos años el porcentaje de menores vacunados bajó del 90% al 45% en algunas inoculaciones. Como consecuencia, aparecieron casos de enfermedades que se pensaban radicadas, como la tos convulsa o el sarampión.

Ante esto, la dirigente radical Belén Malaisi presentó una serie de proyectos antes de dejar su banca como diputada bonaerense. En este camino, la exlegisladora instó al Ejecutivo provincial a realizar controles estrictos en las escuelas de toda la Provincia, campañas urgentes de concientización y rechazar los discursos antivacunas que, según señaló, profundizan un escenario sanitario crítico.

En tanto, Malaisi planteó que la Dirección General de Cultura y Educación debe exigir a todos los establecimientos educativos de gestión estatal y privada el cumplimiento del calendario obligatorio de vacunación para cada niño, dado que la Sociedad Argentina de Pediatría SAP) difundió datos oficiales que muestran un retroceso sanitario significativo.

Es que los datos oficiales alertan por una fuerte caída entre 2022 y 2024 en la vacunación en niños: la vacuna contra la varicela tuvo un descenso del 54,2%; la triple bacteriana del 50,17%; el refuerzo de la triple viral del 47,84%; la IPV refuerzo del 42,75; y la fiebre amarilla del 30,02%. Todas estas inmunizaciones son obligatorias para el ingreso escolar.