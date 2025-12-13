Máximo Kirchner convocó al consejo del PJ bonaerense para el viernes 19 en Malvinas Argentinas, en medio de la presión del sector alineado con Axel Kicillof que busca adelantar la renovación partidaria. Su mandato vence el 18 y, aunque existe acuerdo para extenderlo hasta el 2026, la discusión volvió a tensarse tras el ciclo electoral de este año, el cual que dejó una victoria en la Provincia y un retroceso a nivel nacional. La convocatoria aparece como un intento de ordenar un clima interno que desde hace semanas acumula señales contradictorias y movimientos que buscan marcar territorio.

Un llamado que ordena y expone tensiones

En el kirchnerismo aseguran que existía un entendimiento para postergar la renovación y sostener a Máximo al frente del partido. Sin embargo, la disputa por la vicepresidencia primera del Senado reabrió el conflicto. El cristinismo impulsa a Mario Ishii, mientras que el espacio de Kicillof sostiene a Ayelén Durán, lo que expone diferencias sobre la orientación política y el control de un cargo clave dentro de la línea sucesoria. La falta de acuerdo dejó en evidencia que la convivencia entre ambos espacios atraviesa un momento de fricción sostenida que se manifiesta en cada negociación.

El temario del encuentro incluye la lectura del acta anterior, un homenaje a Juan José Mussi, la convocatoria a elecciones partidarias y un análisis a nivel nacional. Mientras tanto, el sector alineado con el gobernador Kicillof avanza en silencio en la búsqueda de avales ante un posible escenario de internas, un trabajo que se desarrolla con discreción pero que ya moviliza a intendentes y referentes territoriales.

La disputa por la conducción acelera los alineamientos

Cabe mencionar que la Carta Orgánica fija plazos estrictos para anunciar internas y los distintos sectores ya mueven sus fichas. Verónica Magario aparece como la candidata con mayor respaldo en el oficialismo provincial, mientras que Federico Otermín intenta ubicarse como punto de equilibrio entre ambos sectores. En el kirchnerismo recuerdan que la continuidad de Máximo al frente del PJ bonaerense formó parte de los acuerdos del cierre de listas y advierten que cualquier cambio deberá surgir de un consenso que hoy todavía no está garantizado.