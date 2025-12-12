Sturzenegger afirmó que la reforma laboral regirá para todo el empleo privado

La defensa pública que hizo Federico Sturzenegger del proyecto laboral dejó en claro que el Gobierno no busca un cambio acotado ni gradual. Al confirmar que las nuevas reglas se aplicarán sobre la totalidad del empleo privado, el ministro despejó cualquier duda sobre el alcance real del rediseño. La noción de flexibilidad aparece como argumento central, aun cuando organizaciones sindicales advierten que esos acuerdos suelen darse en contextos de desigualdad. Con la confirmación de que el nuevo esquema alcanzará a todos los contratos, el Gobierno profundiza un rumbo que reconfigura el equilibrio entre capital y trabajo en un momento de fuerte sensibilidad social.