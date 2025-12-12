Kicillof: “Milei celebra que volvió a endeudar el país”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a criticar a Javier Milei y su gobierno por la crisis económica y financiera que atraviesa el país, en especial por la deuda anunciada esta semana. Lo hizo en el acto de inauguración del nuevo puente vecinal Gogna en Luján.

“El Gobierno nacional celebra que volvió a endeudar al país por mil millones de dólares, pero nada de eso va a ser utilizado para realizar las obras que necesita Luján. Aunque Milei nos quiera fundir, nuestra respuesta va a ser siempre trabajar por un modelo productivo y de bienestar para los y las bonaerenses: vamos a seguir inaugurando puentes, abriendo escuelas y generando mejores condiciones de vida para nuestro pueblo”, resaltó Kicillof.

Esta declaración se da en el marco de la disputa que inició el Ejecutivo nacional contra la provincia de Buenos Aires al no querer autorizar el endeudamiento que ambas cámaras de la Legislatura bonaerense aprobaron la semana pasada para cubrir los vencimientos de deuda de la época de María Eugenia Vidal.

En cuanto a la obra, el gobernador remarcó: “Esta es una zona que ha sufrido muchas inundaciones y en la que muchos prometieron soluciones, pero luego no hicieron nada. Nosotros no hicimos promesas, nos comprometimos a planificar e invertir y aquí ya se pueden ver los resultados”.

En esta misma línea, explicó que “este puente forma parte de un proyecto mucho más amplio: un plan de intervención sobre el río que viene a cambiar las condiciones de vida de toda la región”.

En concreto, la obra demandó una inversión de $3.217 millones, que incluye la construcción del puente de Los Huesos y forma parte del Plan Maestro Integral para la Cuenca del Río Luján, cuyo objetivo es mejorar la capacidad de escurrimiento y prevenir inundaciones.

Durante la jornada, Kicillof también inauguró formalmente la planta de reciclado “Manuel Belgrano” en Luján. La misma fue reacondicionada y equipada para que la cooperativa “Cielo Abierto Tres Estrellas” pueda llevar adelante tareas de clasificación y recolección diferenciada de residuos.

En este marco, se puso en funcionamiento un autoelevador y se entregó maquinaria, equipamiento, mobiliario, indumentaria, kits de huerta y luminarias led.