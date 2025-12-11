Luis Juez se suma a LLA

El senador cordobés Luis Juez, que dejó el PRO para crear su propio monobloque en la Cámara Alta, formará parte del interbloque de La Libertad Avanza. El anuncio lo hizo la senadora recién asumida, Patricia Bullrich.

La exministra calificó a Juez como “un hombre de convicciones firmes, decente y que siempre está del lado de los cambios profundos que la Argentina necesita”. “Nuestro equipo se fortalece con un Senado decidido a empujar las reformas y a construir un país ordenado y libre”, expresó en su cuenta de X.

Con esta incorporación, el interbloque oficialista llega a las 21 bancas, cuatro menos que el peronismo.