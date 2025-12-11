Una explotación petrolera inglesa desafía la soberanía en Malvinas

La petrolera inglesa Rockhopper Exploration busca hace más de 20 años poder extraer petróleo de un yacimiento Sea Lion, ubicado a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. Luego de reiterados rechazados anteriores, avanzó en un paso clave: tomó la Decisión Final de Inversión (DFI) para la fase 1 del proyecto offshore.

Según el proyecto, la firma británica estima producir hasta 55.000 barriles diarios de petróleo (bdp) a partir de 2028 gracias a la perforación de 11 pozo petroleros. Para ello, en una primera instancia planea invertir 1.800 millones de dólares. Los planes a mediano y largo plazo llevan los objetivos de la fase 2 y 3 hasta los 80.000 bdp y 200.000 bdp, respectivamente. En comparación, en octubre la Argentina acaba de llegar a los 859.500 bdp (incluyendo a Vaca Muerta).

En este camino, el DFI que este miércoles informó Rockhopper es un paso determinante para las compañías, ya que es la instancia que implica la confirmación de un compromiso de las empresas para avanzar en concreto en un proyecto. Si bien se conocían los avances de algunas petroleras extranjeras en actividades de exploración, es la primera vez que una compañía toma esta decisión para producir hidrocarburos en Malvinas, zona que reclama soberanía la Argentina.

La petrolera inglesa posee el 35% del proyecto Sea Lion, pero es la compañía que inició los trabajos de exploración hace dos décadas. El 65% y la mayor parte del financiamiento lo aportará la petrolera israelí Navitas Petroleum, que ingresó al proyecto en 2022 con la compra de la participación que tenía Harbour Energy, otra compañía inglesa.

En las últimas dos décadas, el Estado argentino sancionó a distintas compañías por realizar trabajos de exploración offshore en el Atlántico Sur, cerca de las Malvinas. Rockhopper y Navitas forman parte de la lista de 10 compañías sancionadas en 2021 (última sanción) y sus actividades fueron declaradas ilegales.

Ahora, las mismas compañías anuncian que planean producir petróleo en Malvinas dentro de poco más de dos años. En consecuencia, el gobierno de Javier Milei tendrá que tomar una decisión al respecto.