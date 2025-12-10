Kicillof defendió políticas bonaerenses y cuestionó al Gobierno nacional

El gobernador Axel Kicillof participó de la 53° reunión de la Comisión Provincial de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil ( Copreti) y volvió a marcar diferencias con el Gobierno nacional. El mandatario cuestionó la falta de compromiso de la administración de Javier Milei con los derechos laborales y defendió las políticas bonaerenses destinadas a proteger a las infancias. “El lugar para los pibes y las pibas es la escuela”, afirmó en un mensaje que contrastó con la mirada oficialista sobre el trabajo y la educación.

Kicillof remarcó que frente a quienes naturalizan o justifican atrocidades como el trabajo infantil, la Provincia sostiene un Estado presente que despliega acciones en los 135 municipios. El encuentro sirvió para exponer las políticas bonaerenses con un enfoque intersectorial.

Políticas provinciales frente a la ausencia nacional

El ministro de Trabajo bonaerense Walter Correa destacó que Buenos Aires es la única jurisdicción que destina un presupuesto exclusivo para las acciones de la Copreti. “Esto es posible gracias a la voluntad política del Gobernador y al compromiso de un equipo interministerial”, señaló.

En esa línea, el secretario ejecutivo del organismo, Nicolás Viñes, presentó el programa “Vacaciones sin Trabajo Infantil”, destinado a niños y niñas de zonas críticas. “Es una herramienta muy valiosa que llevamos adelante a pesar de las dificultades que nos genera el Gobierno nacional”, expresó.

Compromiso bonaerense y tensiones políticas

El director de Abordajes Sectoriales, Agustín Navarrete, subrayó la necesidad de garantizar que los chicos accedan a espacios de cuidado con profesionales adecuados. “Una vez más, el Gobierno bonaerense demuestra su compromiso”, indicó. Su intervención se sumó a la presencia de funcionarios, legisladores, intendentes y gremios, que aportaron volumen político y reforzaron el carácter multisectorial de la estrategia provincial.

Kicillof cerró el encuentro reafirmando que la Provincia no permitirá que se invisibilicen los derechos de las infancias, y volvió a marcar distancia de un Gobierno nacional que se repliega justo donde debería haber presencia y responsabilidad.