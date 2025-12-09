La mitad de las empresas ya no puede afrontar su producción

Un nuevo informe oficial de la Unión Industrial Argentina (UIA) arrojó que el sector atraviesa una crisis de liquidez y actividad que no encuentra piso. Según la IV Encuesta del año, presentada en noviembre, el 47,5% de las empresas industriales reportó dificultades para afrontar al menos uno de sus pagos corrientes (impuestos o proveedores). Este porcentaje muestra una tendencia creciente respecto a mediciones anteriores.

El estudio, que relevó a más de 700 compañías, expone cómo las pymes están "eligiendo qué pagar" para sobrevivir. El 29,3% de las firmas admitió atrasos en el pago de impuestos y el 26,7% ya no cumple en tiempo y forma con sus proveedores. El dato más alarmante es que un 8,2% de las empresas tiene problemas en todos los frentes a la vez (salarios, servicios, créditos e impuestos), lo que alcanza el máximo nivel de la serie histórica.

El informe detalla que la crisis financiera es consecuencia directa del parate productivo. El Monitor de Desempeño Industrial (MDI) se ubicó en 43,8 puntos, manteniéndose por decimocuarto relevamiento consecutivo en zona de contracción (por debajo de 50).

Por otra parte, un dato del estudio desmiente la “lluvia de inversiones” o la recuperación rápida que promete el Gobierno nacional: el 95,2% de las empresas proyecta que recién alcanzará su nivel óptimo de producción en 2026 o más adelante.

A su vez, el uso de la capacidad instalada promedio está en un 57,9%, lo que implica que casi la mitad de las máquinas del país están paradas.