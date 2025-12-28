El desempleo golpea fuerte en la Provincia

El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, apuntó contra el modelo económico que impulsa Milei a nivel nacional, al compartir datos que reflejan que el desempleo golpea con mayor fuerza en la provincia de Buenos Aires.

“Desde la llegada del Gobierno nacional, el 44% de los nuevos desocupados se concentra en la PBA, reflejo de un modelo que castiga a la industria, el comercio y la construcción”, expresó el funcionario en un posteo donde difundió estadísticas.

Las mismas muestran que entre el tercer trimestre del 2023 y el mismo periodo de este año (última actualización del Indec), hay 144.339 nuevos desocupados: el desempleo trepó del 5,7% al 6,6%. De ese número, 62.890 corresponden a PBA.

“En cuanto a la tasa de empleo, el cambio en su composición es ilustrativo del modelo económico: crecen los empleos no asalariados, en especial el cuentapropismo, cuya participación pasó, entre 2023 y 2025, del 25% a 28,2%, en detrimento de los empleos asalariados”, explayó López.

También el ministro apuntó a la tasa de informalidad, la cual creció del 42,6% al 43,3% en doce meses, “lo que implica más de 200.000 nuevos trabajadores que se desempeñan en la informalidad”.

“Los trabajadores son grandes perdedores de este modelo. Desde la llegada de Milei, hay más desocupados -especialmente en el corazón productivo del país-, empleo de peor calidad, crecen la informalidad y el cuentapropismo y cae el empleo asalariado”, arremetió el funcionario.