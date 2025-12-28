Avanza la privatización de Transener
Avanza la licitación para privatizar la principal compañía de transporte de energía del país.
El Gobierno nacional puso en marcha el procedimiento para desprenderse de las acciones que mantiene en Transener, la principal empresa de transporte de energía eléctrica del país.
Mediante la resolución 2090/2025 del Ministerio de Economía, se habilitó un Concurso Público Nacional e Internacional, con fecha límite para la presentación de ofertas fijada para el 23 de marzo, a través de la plataforma Contrat.Ar.
Una vez cerrada esa etapa, se abrirá el período de evaluación de las propuestas técnicas y económicas, bajo un esquema similar al aplicado recientemente en otras licitaciones.