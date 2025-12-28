ATE rechazó el aumento salarial del Gobierno

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó la oferta del Gobierno de un 2% de actualización salarial en diciembre y un bono por única vez de 50.000 pesos en la paritaria de la Administración Pública Nacional, acuerdo que fue aceptado por el gremio mayoritario UPCN. El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, calificó la propuesta como “una paritaria miserable y un bono que no alcanza ni siquiera para la sidra y el pan dulce”.

Aguiar advirtió que los estatales cierran el 2025 con 14 puntos por debajo de la inflación y que desde la asunción de Javier Milei ya perdieron el equivalente a cuatro salarios completos. En referencia a UPCN, señaló que “tienen que explicar cuál es la contrapartida por permitir la demolición de los ingresos”.

El dirigente sostuvo que “UPCN ya es socio de la motosierra” y que el aumento anticipa un inicio de año conflictivo. ATE convocará plenarios y asambleas para definir medidas de fuerza, reclamando un aumento de emergencia que permita salir de la pobreza. Según el sindicato, los incrementos de los últimos 12 meses quedaron sistemáticamente por debajo de la inflación, mientras el Banco Central proyecta un alza de precios de 30,7% frente a una paritaria de 17,1%.