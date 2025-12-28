El consumo masivo no repunta

Luego que septiembre marcara el peor registro histórico del consumo masivo, las ventas crecieron levemente en octubre. Sin embargo, continúa en niveles muy bajos.

Según publicó el Indec, las ventas en supermercados aumentaron 1,6% en agosto respecto a septiembre, y 2,7% respecto al mismo mes del 2024, cuando había caído 17,8%. Cabe destacar que en septiembre, el índice de la serie original se ubicó en el nivel más bajo (75,5 con base 100=2017). A su vez, uno de los datos más alarmantes es que sigue elevado el uso de la tarjeta de crédito como medio de pago: las compras que se efectuaron a través de esta herramienta representaron el 44,9% de las ventas totales (el promedio histórico es del 36%). Fue el medio de pago más utilizado. Asimismo, el ticket promedio fue de $31.750.

Por otro lado, las ventas en autoservicios mayoristas crecieron 4,2% frente a septiembre, pero se derrumbaron 9,3% frente a septiembre del 2024, mes que ya había registrado una caída del 22,8%. Al igual que en supermercados, también el índice de la serie original se había ubicado en septiembre en el nivel más bajo (71,2 con base 100=2017).

A su vez, la tarjeta de crédito fue el medio de pago más utilizado en este sector al representar el 28,7% de las ventas totales. Además, el ticket promedio fue de $39.343 pesos.

Por último, las ventas en shoppings y centros de compra durante octubre retrocedieron 4,7% respecto al mismo mes del 2024.