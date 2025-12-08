Coimas en Andis: la investigación avanza tras las primeras indagatorias

La investigación por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) avanza hacia un momento decisivo. Tras la primera ronda de 15 indagatorias en Comodoro Py, la Cámara Federal porteña ordenó al juez Sebastián Casanello verificar la autenticidad de los audios que comprometen a Diego Spagnuolo, exdirector del organismo y cercano al presidente Javier Milei. El magistrado deberá resolver los procesamientos y definir el peso de esas pruebas en el expediente.

El fiscal Franco Picardi y la UIF sostienen que en la Andis operó un sistema de recaudación ilegal que benefició a droguerías y que involucró a empresarios y funcionarios. Entre los imputados figuran Spagnuolo, Daniel Garbellini y Miguel Ángel Calvete.

En paralelo, la fiscalía concentra su trabajo en el circuito del dinero y prepara nuevas citaciones por blanqueo de fondos, apuntando a Sergio Mastropietro y Alan Pocoví como responsables de dar apariencia lícita a ganancias obtenidas de manera fraudulenta.

La investigación se mueve ahora en dos frentes: la validación técnica de las pruebas y el rastreo financiero que podría ampliar el alcance de las responsabilidades políticas y empresariales.