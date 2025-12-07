Productores de La Plata declaran emergencia y anuncian corte de ruta

El cordón frutihortícola de La Plata, junto con productores de Berazategui y Florencio Varela, declaró la emergencia productiva y convocó a un corte en Ruta 36 y 520 para este martes. La medida apunta a exponer la crisis del sector, marcada por la pérdida del poder adquisitivo, la caída de la demanda y el incremento de costos básicos.

Las organizaciones denuncian que los precios en los mercados mayoristas se desplomaron y que, ante la falta de compradores, toneladas de frutas, verduras y flores terminan regaladas o descartadas. A este panorama se suma el ingreso de productos de Paraguay, Chile y Brasil, habilitado por el Gobierno nacional, que según los productores “inunda el mercado” y golpea a los pequeños establecimientos familiares.

El aumento de alquileres de tierra, electricidad, plantines y gasoil obliga a muchas familias a buscar trabajos temporales o incluso abandonar la producción. En paralelo, los productores rechazaron las reformas impulsadas por la administración de Javier Milei, a las que acusan de favorecer a bancos y monopolios extranjeros.

Los productores exigen subsidios, compensaciones en insumos esenciales, acceso a la tierra con la incorporación de mil hectáreas dentro del cordón platense y compra estatal directa de alimentos frescos. También reclaman una nueva Ley de Arrendamientos Rurales y la regularización del servicio eléctrico en zonas rurales.

El cordón del Gran La Plata abastece a gran parte del AMBA y las organizaciones advierten que, sin medidas urgentes, la crisis amenaza tanto a los productores como a los consumidores.