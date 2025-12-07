Causa Fútbol para Todos: absuelven a los acusados

El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 absolvió a los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, junto con los otros 12 acusados, en la causa de “Fútbol para Todos", en la que fueron señalados por presuntas irregularidades en el programa. De esta manera, se declaró nula a acusación presentada por el fiscal Miguel Ángel Osorio.

Los jueces sostuvieron que “no hubo una acusación fiscal válida”, al considerar que la presentación de la Fiscalía carecía de fundamentos y no contemplaba una valoración adecuada de la prueba recolectada durante la investigación.