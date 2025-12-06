La UCA relativizó los números que reflejan una baja de la pobreza

El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA advirtió que la baja de la pobreza difundida por el Indec está sobredimensionada. Mientras el organismo oficial reportó una reducción de 9,5 puntos desde 2023, la UCA calcula que el descenso real sería de apenas 2,1 puntos.

Según el informe, tres cuartas partes de la mejora responden a un efecto estadístico vinculado a la falta de actualización de la Canasta Básica Total. El estudio reclama corregir el sesgo y actualizar las referencias para reflejar con mayor precisión la situación social.