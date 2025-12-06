Caputo toma más deuda con un bono a 4 años

Con bombos y platillos, el Ministerio de Economía anunció este viernes que la semana próxima emitirá un nuevo bono en dólares con ley local y con vencimiento en noviembre 2029. Si bien el Gobierno nacional lo vendió como una buena noticia, se trata de más deuda.

La Secretaría de Finanzas fue la encargada de informar la nueva licitación de deuda en dólares que se realizará el miércoles 10 de diciembre. El instrumento que se colocará será el Bono del Tesoro Nacional en dólares con vencimiento el 30 de noviembre de 2029 (BONAR 2029N), con un cupón del 6,5% nominal anual, pagadero en forma semestral. El capital se amortiza al 100% al vencimiento y tanto la suscripción como los pagos se realizarán en dólares estadounidenses, bajo legislación argentina.

En una entrevista televisiva en A24, Luis Caputo dijo que “es para pagar deuda vieja”. Según afirmó, alcanzará para pagar parte de los vencimientos de 9 de enero próximo, de unos 4.000 millones de dólares, pero no su totalidad, por lo que se complementará con el repo que está negociando, en paralelo, con los bancos internacionales.

Por otra parte, el ministro de Economía vendió la novedad como la vuelta a los mercados internacionales (luego de que en 2018, durante su gestión en el gobierno de Macri, se entró en una crisis cambiaria que terminó en la deuda con el FMI por más de 40 mil millones de dólares). También así lo celebró Javier Milei.

Sin embargo, si bien es en dólares y cualquier inversor del mundo puede suscribirse al bono, está destinado a operadores locales, ya que rige con la legislación local y no la de Nueva York. Además, está descartada la posibilidad de que el mercado internacional apueste por Argentina con un Riesgo País por encima de los 600 puntos.

Asimismo, si el Ministerio de Economía quería refinanciar el pago de Globales y Bonares con títulos ley extranjera, iba a necesitar primero aprobar el Presupuesto 2026 (y esperar a enero para colocar deuda) o emitir un DNU.

El proyecto de Presupuesto 2026 que se tratará en diciembre incluye la autorización al Gobierno a emitir títulos ley extranjera, y un cambio a una norma antigua para facilitar los canjes de deuda (y que no tengan la restricción que impone el artículo 65 de la Ley de Administración Financiera, que es el que establece que los canjes de deuda tienen que mejorar montos, plazos y/o intereses).