Alak escrituró el Parque Industrial II tras 19 años

El intendente de La Plata, Julio Alak, entregó las escrituras a ocho empresas radicadas en el Parque Industrial II. Se trata de un paso fundamental para regularizar la situación dominial del predio ubicado en Abasto luego de 19 años.

Con este trámite, que el propio jefe comunal no logró cumplimentar en su última intendencia, las compañías podrán acceder ahora a la seguridad jurídica necesaria para invertir y expandirse.

“Hoy estamos dando un paso histórico para el Parque Industrial La Plata II. Después de 19 años de espera, estas empresas reciben la seguridad jurídica que necesitan para crecer, invertir y generar más trabajo para los platenses”, destacó Alak.

La regularización del parque había sido encomendada por el intendente a la Secretaría de Producción e Innovación Tecnológica con el objetivo de revertir la falta de avances que mantenía pendientes a las compañías desde hace casi dos décadas.

Producto de un trabajo articulado entre el Municipio, la Autoridad del Agua (ADA) y la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), se completaron los trámites que impedían la escrituración: el Certificado de Aptitud Hidráulica, el Plano de Subdivisión y el Reglamento de Administración.

Con el decreto provincial 370/2025, las empresas quedaron habilitadas para escriturar y, también, para acceder a créditos y financiamiento.