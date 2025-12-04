Caputo confirmó que negocia un nuevo crédito con bancos privados

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que negocia un crédito con bancos privados por hasta 7.000 millones de dólares.

La operación apunta a cubrir los vencimientos de enero por unos 4.300 millones. El anuncio se hizo en el Encuentro de Líderes de El Cronista, donde Caputo buscó transmitir que el Gobierno podrá sostener las reservas y evitar tensiones cambiarias.

La estrategia oficial plantea que recurrir a deuda privada permitirá llegar al inicio del año sin sobresaltos. Pero la decisión exhibe la creciente dependencia del financiamiento externo y la debilidad de un esquema sostenido más en expectativas que en resultados. Caputo aseguró que “los bancos ofrecieron entre 6.000 y 7.000 millones”, aunque evitó precisar tasas y plazos. En esa línea, el ministro negó que existiera una negociación por 20.000 millones, como se había difundido, y calificó esa versión como “una mentira”.

Explicó que esa cifra corres­pondía a conversaciones con Estados Unidos y otros países para formar un fondo, finalmente desestimado.

Señales de confianza o de vulnerabilidad

Caputo sostuvo que el acuerdo con los bancos será acompañado por el paquete de leyes que el Gobierno enviará al Congreso, con la expectativa de bajar el riesgo país. En el discurso oficial, tomar deuda aparece como señal de fortaleza, aunque en la práctica refleja la incapacidad de sostener reservas sin financiamiento externo. El ministro admitió que el mercado cambiario local es demasiado pequeño para absorber compras de divisas sin distorsiones, lo que limita al Banco Central.

La promesa de que “el tren ya arrancó” y de que comienza “el mejor ciclo económico” contrasta con un país que necesita préstamos para pagar compromisos inmediatos. El relato optimista no se condice con una dinámica que depende de más endeudamiento para evitar que las reservas perforen niveles críticos.

Reservas, inflación y riesgo país

Por otra parte, Caputo afirmó que la acumulación de reservas se basará en una base monetaria estable respecto del PBI, lo que permitiría comprar hasta 7.000 millones sin esterilizar. También proyectó que, si se recuperara la demanda de dinero, podrían sumarse otros 7.000 millones y eventualmente alcanzar 20.000 millones. Pero ese escenario depende de una confianza que hoy no existe en un contexto de ajuste y recesión.

La advertencia sobre los riesgos inflacionarios de emitir sin respaldo revela la contradicción del plan libertario. El Gobierno necesita dólares para sostener las reservas, pero no cuenta con un mercado capaz de absorber la emisión sin presionar precios. La apuesta a que la “cuenta financiera” atraiga inversiones implica más deuda y mayor exposición a la volatilidad externa.

El oficialismo intenta instalar que el nuevo crédito marca un camino hacia la estabilidad, aunque los hechos muestran lo contrario. Cada endeudamiento posterga problemas y condiciona la capacidad futura de pago. La supuesta baja del riesgo país se parece más a un anhelo oficial que a una proyección real.

De esta manera, el anuncio confirma que la administración sigue apostando a la deuda como única salida mientras la economía real continúa en caída y la sociedad absorbe los costos.