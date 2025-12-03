Sigue el ajuste a las provincias

En medio de la gira que emprendió Diego Santilli, ministro de Interior, para reunirse con una veintena de gobernadores para negociar apoyo en el Congreso, se conoció un dato que da cuenta que, pese al diálogo, el gobierno de Milei continuó con el ajuste a las provincias.

Según datos de la consultora Politikón Chaco, las transferencias no automáticas giradas por el Estado Nacional a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) totalizaron $155.849 millones en noviembre. Este número representa un descenso interanual del 32,3% en términos reales.

CABA concentró el 31,2% del total distribuido en noviembre ($48.627 millones). Este distrito presentó una baja real del 64,2% interanual, porque el Gobierno nacional realizó un recorte en el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema que derivó en reuniones entre Jorge Macri y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Por su parte, el conjunto de las 23 provincias captó el 68,8% del total. En la distribución por jurisdicción, sacando CABA, las que más recibieron fueron Buenos Aires (18,1% con $28.155 millones) y Neuquén (11,1% con $17.319 millones). En contraste, Río Negro y La Rioja recibieron la menor proporción de fondos, con un 0,2% en cada caso.

A su vez, Nación sigue exhibiendo una fuerte discrecionalidad: hubo distritos que recibieron subas realas elevadas: Córdoba (+1.247,2%), Entre Ríos (+1.153,7%) y Formosa (+995,8%).