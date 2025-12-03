Concejales de La Plata aprobaron el nuevo COUT

En otra sesión del Concejo Deliberante de La Plata antes del recambio legislativo, los ediles el Código de Ordenamiento Urbano y Territorial (COUT), que fija las reglas de uso de cada metro cuadrado en la ciudad y define la planificación urbana para los próximos 50 años. El proyecto fue sancionado casi por unanimidad: 22 votos a favor, uno solo en contra y una ausencia.

Se trató de la última de las iniciativas a aprobar del megapaquete de ordenanzas que presentó la gestión del intendente Julio Alak. El mismo incluyó, entre otras cosas, el Presupuesto 2026, la Ordenanza Fiscal e Impositiva, la licitación del sistema de micros y la adjudicación de la compra de 1.200 cámaras de seguridad.

El nuevo COUT llega para remplazar a la Ordenanza N°10.703 que actualmente rige los usos del suelo en la ciudad. La misma había sido promulgada durante la gestión del exintendente Pablo Bruera. Lo que se aprobó este martes es la segunda etapa del denominado Plan Bicentenario de Ordenamiento Territorial, cuya primera parte se había votado en abril.

En cuanto a la actividad del cuerpo deliberante, continuará este miércoles una sesión especial de homenajes en la que se entregarán medallas y diploma a los ediles salientes. En tanto, el jueves 11 de diciembre está previsto que asuman los doce nuevos concejales y concejalas que cumplirán mandato hasta 2029.