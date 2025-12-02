Se realizó en ATE provincia el Plenario Regional donde se reafirmó el rechazó a las reformas de Milei

El encuentro, que reunió a trabajadoras y trabajadores de la región, contó con la presencia de Oscar “Colo” De Isasi, secretario general de la CTA Autónoma de la Provincia de Buenos Aires, y Raúl Calamante, secretario general adjunto de la central provincial. Durante la jornada, que se llevó a cabo ayer en la sede de ATE Provincia, se destacó la necesidad de profundizar la unidad y la solidaridad para fortalecer la acción sindical y construir herramientas que acompañen la recuperación del país.

También participaron el presidente del Consejo Escolar, Iván Maidana; la secretaria de Educación, Paula Lambertini; y el secretario de Gobierno de la Municipalidad de La Plata, Guillermo “Nano” Cara, quienes respaldaron el llamado a defender derechos y promover políticas públicas que protejan a las y los trabajadores.

“Rechazamos de plano la reforma laboral, previsional e impositiva que se está gestando en la Casa Rosada, y con la misma fuerza nos proponemos construir herramientas que permitan transformar las relaciones actuales de un nuevo mundo del trabajo que se desarrolla con notable celeridad”, expresaron los referentes de la CTA durante el plenario.

En esa línea, remarcaron que “las y los trabajadores tenemos propuestas, organización y conocimiento sobre lo que queremos y sobre lo que necesita nuestro pueblo”, subrayando el rol protagónico del movimiento obrero en la defensa del trabajo y la soberanía nacional.