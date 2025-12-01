Milei prepara el plan motosierra 2026 con un recorte del 10% en el Estado

El Gobierno nacional prepara un nuevo plan motosierra para 2026 con el objetivo de reducir hasta un 10% la planta estatal. La iniciativa estará liderada por la jefatura de Gabinete de Manuel Adorni y contará con la colaboración del ministerio de Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger. Según fuentes oficiales, los despidos serían inminentes y se realizarán con un esquema de revisión mensual para definir dónde aplicar los recortes.

Entre los organismos bajo análisis figuran la Anses, el Inta, el Inti, el Indec, el Conicet, la Oficina Anticorrupción, la Coneau, el Archivo General de la Nación, la Conadis, el Enargas, el Enre y el Enacom. Funcionarios admitieron que no existe un porcentaje uniforme y que cada dependencia será evaluada en función de su dotación de personal.

El plan también contempla la eliminación de registros de automotores y un avance en la privatización de empresas estatales. La magnitud de los despidos proyectados y la velocidad de ejecución refuerzan la percepción de un ajuste que prioriza la lógica del recorte por sobre la evaluación de impacto social y económico, generando incertidumbre sobre el futuro de miles de trabajadores y sobre la capacidad del Estado para sostener funciones esenciales en áreas sensibles.

La segunda etapa de gestión libertaria se proyecta como un escenario de creciente conflictividad. Sindicatos y especialistas advierten que el recorte de personal y las privatizaciones pueden profundizar el deterioro institucional, al debilitar funciones estratégicas del Estado y aumentar la tensión social en un contexto ya marcado por la incertidumbre.