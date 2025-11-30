Deudores alimentarios no podrán ingresar a casinos en la provincia de Buenos Aires
El Senado bonaerense aprobó una ley que restringe el acceso a salas de juego para quienes incumplen cuotas alimentarias.
El Senado de la provincia de Buenos Aires convirtió en ley el proyecto impulsado por el diputado Germán Di Césare, que prohíbe el ingreso de deudores alimentarios a casinos, bingos y salas de juego en todo el territorio bonaerense. La medida busca reforzar el cumplimiento de las obligaciones económicas vinculadas a la manutención de hijos e hijas y se suma a las herramientas ya vigentes desde el Poder Judicial.
La norma habilita al Ejecutivo provincial a implementar los procedimientos necesarios para que los establecimientos identifiquen a las personas alcanzadas por la restricción, en articulación con el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM). El criterio abarca a quienes adeuden tres cuotas consecutivas o cinco alternadas, según lo establecido por la Justicia bonaerense.
La iniciativa se apoya en la Convención sobre los Derechos del Niño y en el Código Civil y Comercial, que fijan la responsabilidad compartida de los progenitores en la crianza y el desarrollo de los menores. Al impedir el acceso a espacios de apuestas, la ley busca priorizar las responsabilidades esenciales sobre gastos de entretenimiento y reducir situaciones de incumplimiento.
De esta manera, la Provincia refuerza el principio de interés superior del niño y suma un nuevo instrumento de control y protección en materia de obligaciones alimentarias.