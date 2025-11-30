Farmacéuticos bonaerenses advierten sobre la desinformación en torno a las vacunas

El Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires (COLFARMA) salió a marcar posición frente al avance de discursos antivacunas en espacios institucionales. La reacción se produjo luego del evento organizado en la Cámara de Diputados por la legisladora del PRO Marilú Quiroz, donde se repitieron afirmaciones sin sustento científico sobre las vacunas contra el COVID-19. Allí participaron activistas y expositores conocidos por difundir teorías conspirativas. El encuentro derivó incluso en escenas insólitas, como la de un asistente que intentó demostrar que las dosis “magnetizan” la piel pegándose imanes en el cuerpo.

Frente a este escenario, COLFARMA subrayó la necesidad de compartir información confiable y consultar a profesionales de la salud. “La vacunación protege a la comunidad y es clave para un futuro más saludable”, remarcaron desde la entidad, reafirmando la importancia de sostener el calendario oficial y combatir la desinformación.