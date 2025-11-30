Denuncian doble vara judicial

El diputado socialista Esteban Paulón lanzó una dura advertencia sobre el funcionamiento de la Justicia en torno a las causas de corrupción que atraviesan al Gobierno nacional. En este sentido, comparó el rápido avance de la investigación por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el estancamiento del caso de la estafa $Libra, criptomoneda que promocionó Javier Milei. “Depende el sorteo cómo te toca un juzgado: una causa puede avanzar o puede dormir”, arremetió.

Paulón detalló que la causa ANDIS logró en pocos meses un avance significativo: “Se preservaron pruebas y se determinó un entramado de corrupción que está claro”. Atribuyó esa celeridad al “trabajo muy rápido y muy eficiente que hicieron el juez y el fiscal”, tras conocerse los audios filtrados de Diego Spagnuolo.

La situación contrasta con la causa $Libra, iniciada en febrero, que a su juicio “está completamente estancada”. En diálogo con Radio Splendid, el diputado remarcó que el Poder Ejecutivo es quien retiene la información central: “Hay una pregunta que la comisión investigadora no logró responder porque la tiene que responder el Presidente: quién le dio el código alfanumérico de 47 dígitos” necesario para ejecutar la operación con criptomonedas. Según Paulón, el mandatario “evidentemente no quiere dar” ese dato y la Justicia tampoco lo citó, pese a que “con un peritaje de sus dispositivos todo podría resolverse”.