Refuerzan el servicio eléctrico para el verano

La Subsecretaría de Energía del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense inició la implementación, por cuarto año consecutivo del “Programa de Generación Eléctrica Distribuida Temporal” o “Plan Verano”. Se trata de una iniciativa para reforzar la generación eléctrica distribuida en los puntos críticos del territorio bonaerense para mejorar la calidad del servicio en la temporada de mayor demanda.

Para desarrollar este plan, la Dirección Provincial de Energía (DPE) realizó, junto con distribuidoras eléctricas, cooperativas y municipios, los estudios de cargabilidad de las redes de Alta Tensión para analizar y prever el mapa de nodos críticos. De esa lectura, se definieron hasta el momento algunos de los puntos de posible déficit de potencia para colocar Unidades de Generación Temporales (UGT).

Los equipos se instalarán a partir del 15 de diciembre en 6 nodos de transporte eléctrico claves de la Provincia de Buenos Aires: Carmen de Areco, 25 de Mayo, 9 de Julio, Pergamino, General Viamonte y Mar del Tuyú. Su ubicación beneficiará no sólo a estos municipios, sino también a las localidades cercanas.

Además de esta solución coyuntural para la época de alta demanda, la Subsecretaría de Energía realizó obras de infraestructura que beneficiarán la calidad del servicio eléctrico en otros municipios.

También se desarrollarán obras de Alta Tensión (AT) financiadas por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).