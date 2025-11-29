Milei canceló su viaje a EEUU

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, informó que Javier Milei canceló su viaje a Washington del próximo viernes 5 de diciembre. Su salida del país tenía como objetivo participar del sorteo del mundial de fútbol.

En la Casa Rosada esperaban ansiosos el evento ante la posibilidad de un encuentro y foto entre el presidente argentino y Lionel Messi, la cual finalmente no se dará. No hubo explicación oficial sobre la baja del mandatario del evento.

Aparte del astro argentino también participarán del presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, con quien el Gobierno nacional tiene una cruzada en redes sociales, y el DT de la Selección, Lionel Scaloni.

“El Presidente de la Nación ha decidido no realizar el viaje previsto para presenciar sorteo del mundial de fútbol a realizarse el próximo 5 de diciembre en Washington DC. Fin”, dice el breve posteo del jefe de Gabinete en su cuenta de X.

Además de su presencia en el sorteo del Mundial, Milei había sido invitado por el presidente estadounidense Donald Trump y por la Cámara de Comercio de Estados Unidos y el Consejo Empresarial Argentino-estadounidense, para exponer sobre las políticas de su gobierno en los dos años que lleva al frente del Ejecutivo nacional.