Grupos negacionistas convocan a revindicar genocidas

Una de las polémicas de la semana fue la designación de Carlos Alberto Presti como ministro de Defensa de la Nación, ya que es la primera vez desde la vuelta de la democracia que la cartera queda administrada por un militar. Además, es hijo de un represor de la última dictadura. Ante esto, un nuevo grupo que niega los crímenes de los genocidas anunció una marcha que busca pedir su libertad.

Se trata de la organización relativamente nueva, Pañuelos Negros, que convocaron a una concentración a Plaza de Mayo para este jueves con el fin de exigir por la liberación de los represores condenados por crímenes de lesa humanidad.

Es una clara provocación a los organismos de derechos humanos. En primer lugar, tomaron el símbolo de los pañuelos, que es de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Además, la convocatoria es en el lugar donde nació el reclamo por los desaparecidos en pleno gobierno de facto.

Este grupo negacionista está liderado por Asunción Benedit, hermana del diputado nacional de La Libertad Avanza, Beltrán Benedit. El legislador libertario fue el organizador de la visita que algunos de sus pares del bloque hicieron al penal de Ezeiza, donde se reunieron, entre otros, con los represores Adolfo Donda y Alfredo Astiz.

“No sólo hay que pedir libertad. Hay que reivindicar. La mayoría son inocentes, entonces hay que reivindicar qué es lo que ellos hicieron”, declaró días atrás Asunción Benedit al medio Toda la Verdad Primero.

Ante esto, tomó fuerza la convocatoria de H.I.J.O.S. para marchar a Plaza de Mayo el 11 de diciembre, un día después del Día Internacional de los Derechos Humanos y de la vuelta de la democracia en 1983. Después de la ronda semanal de las Madres de Plaza de Mayo, habrá una actividad que contará con discursos de referentes como Estela de Carlotto, Taty Almeida y Adolfo Pérez Esquivel.