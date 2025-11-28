Aprueban la suba de tasas municipales

Previo a la sesión formal del Concejo Deliberante de La Plata, se desarrolló la Asamblea de Mayores Contribuyentes donde se aprobó las ordenanzas Fiscal e Impositiva elevadas por la gestión de Julio Alak.

El paquete impositivo fue convalidado por 34 votos positivos contra 12 negativos. Acompañaron a la propuesta oficialista los bloques de la Unión Cívica Radical (UCR), Propuesta Vecinal y ASAP Nueva Generación, mientras que La Libertad Avanza (LILA) y el PRO rechazaron los expedientes.

De esta manera, quedó aprobada la suba de tasas municipales a partir del año próximo de hasta el 30%, salvo excepciones. Según el oficialismo, a diferencia de otras veces, este incremento se aplicará de forma gradual.

No obstante, desde la bancada libertaria enfatizaron que esa gradualidad “no existe” en la Tasa de Servicios Urbanos Municipales (SUM).

La sanción por parte de los mayores contribuyentes es un requisito fijado en la Ley Orgánica de las Municipalidades. Además de los proyectos de ordenanza Fiscal e Impositiva de la administración central, los mayores contribuyentes también aprobaron las ordenanzas del Mercado Regional y del Ente Municipal para la Actividad Turística (Ematur).