Se derrumban las previsiones de crecimiento económico para 2026

Los principales bancos y consultoras nacionales e internacionales recortaron sus previsiones de crecimiento para la economía argentina en 2026. Según el relevamiento de FocusEconomics, el Producto Bruto Interno se expandirá apenas un 3,1%, lo que implica una corrección de 0,2 puntos porcentuales respecto de la estimación previa. El ajuste refleja un escenario menos optimista y expone el desgaste del discurso libertario, que hasta ahora muestra más promesas que resultados.

El informe, elaborado en base a cálculos de 50 entidades de la región, advierte que el repunte estadístico que exhibe el Gobierno no se traduce en mejoras palpables. La narrativa oficial sobre el “éxito económico” pierde fuerza frente a indicadores que marcan un crecimiento más débil y una persistente fragilidad social.

América Latina en retroceso

El estudio también contextualiza la situación argentina en el marco regional. América Latina creció en promedio solo un 1,4% en la última década, el peor desempeño entre todas las regiones. La inestabilidad política, los altos niveles de delincuencia y corrupción, el deficiente sistema educativo y la dependencia de materias primas volátiles frenaron el crecimiento. Asimismo, la ausencia en industrias de rápido desarrollo, como electrónica y tecnologías de la información, limita la capacidad de competir globalmente.

Con este marco, FocusEconomics proyecta que la región seguirá siendo el mercado emergente de menor crecimiento hasta 2029, con un promedio apenas superior al 2% anual. Para Argentina, este contexto implica que incluso un crecimiento del 3,1% no alcanzaría para revertir la percepción de estancamiento.

Riesgos monetarios y comerciales

En política monetaria, los analistas prevén que continúen los recortes de tasas en la región, aunque a menor ritmo, ya que los niveles actuales se acercan a parámetros neutrales. Se espera que tasas más bajas, combinadas con una inflación superior a la de Estados Unidos y la persistente inestabilidad política, provoquen una tendencia despreciativa en la mayoría de las monedas latinoamericanas.

El informe concluye que, aun con un repunte estadístico, la economía argentina enfrenta un horizonte de fragilidad. El ajuste de previsiones desnuda la debilidad del discurso oficial y proyecta un 2026 marcado por dudas e inestabilidad.