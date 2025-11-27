Fentanilo contaminado: nueva ausencia de Lugones y dictamen en marcha

La comisión especial de Seguimiento e Investigación del Fentanilo Contaminado de la Cámara de Diputados volvió a reunirse este miércoles en un clima de fuerte tensión política. El ministro de Salud, Mario Lugones, decidió otra vez no asistir pese a haber sido citado formalmente, lo que dejó a los legisladores sin la posibilidad de interrogarlo en la recta final del trabajo parlamentario. La ausencia del funcionario del gobierno de Javier Milei ocurre cuando el cuerpo se prepara para presentar su dictamen la próxima semana sobre las más de 100 muertes que provocó el consumo de fentanilo adulterado.

La comisión, presidida por la diputada socialista Mónica Fein, se encuentra en pleno proceso de ajuste del informe final, con aportes y correcciones de los distintos bloques. La presencia de Lugones era considerada clave para completar la versión oficial sobre la cadena de responsabilidades que derivó en la mayor crisis sanitaria vinculada al fentanilo registrada en el país. Sin embargo, desde la cartera sanitaria informaron que el ministro no será parte del cónclave, lo que refuerza la percepción de falta de compromiso del Ejecutivo frente a un tema de gravedad institucional.

Con el informe próximo a publicarse, la comisión avanza sin las voces oficiales que podrían haber aportado claridad, dejando en evidencia un vacío político que amenaza con profundizar la desconfianza ciudadana respecto de la capacidad estatal para enfrentar emergencias sanitarias.