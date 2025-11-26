$Libra: nuevo movimiento de una billetera virtual

El experto en informática Fernando Molina advirtió que 9 millones de dólares fueron retirados de una billetera digital, en una de las cuentas virtuales atribuidas al caso $Libra, la criptomoneda que resultó ser una estafa promovida por Milei.

Este movimiento tiene como contexto la posibilidad de que la Justicia de Estados Unidos congele la actividad de los fondos obtenidos por el fraude.

Según Molina, se “movieron 69 mil SOL”, lo que equivale a 9 millones de dólares, al destino ‘oHtMM’, otra cuenta. “El dinero no se movía desde 15 de febrero, y oHtMM comenzó a mover dinero de a tandas más pequeñas”, describió.

El experto consignó que “luego transforman los SOL en dólares y los envían por deBridge a otra blockchain donde se pierde el rastro”. “Es la primera vez que vemos que sale dinero de las multisig”, explicó.

Por último, aclaró: “Recordemos que este es dinero ‘de la Argentina’, según Davis”.