Cristina Kirchner mandó un saludo a las mujeres que participan en Corrientes de la edición N° 38 del Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersex y No Binaries. “La libertad no es solamente caminar libremente por la calle, sino decidir la vida que cada uno tiene derecho a construir con su trabajo y esfuerzo”, expresó.

Desde su casa en San José 1111, donde cumple su pena a seis años de prisión domiciliaria, la titular del PJ sostuvo: “Sé que las compañeras allí reunidas bajo la consigna ‘Cristina Libre’ militan por nuestra libertad —y no digo mi libertad— porque no soy yo la única privada de su libertad en esta Argentina contemporánea”.

En su mensaje, la expresidenta sostuvo que “todos sabemos que no estamos viviendo en una Argentina libre: hay millones de argentinos que también están privados de su libertad en un país endeudado e hipotecado”. Del mismo modo señaló que “miles de jóvenes a los que han privado de la libertad de tener un trabajo digno porque no lo encuentran en ninguna parte”.

“Que yo esté privada de mi libertad y proscripta es la metáfora perfecta y disciplinadora de una Argentina a la que le están liquidando sus posibilidades de desarrollo y crecimiento económico”, destacó en otro pasaje de su alocución.

En la apertura del Encuentro, se hizo hincapié en que no existe democracia con proscripción y, durante esta actividad en particular, se apuntó a reclamar por la libertad de Cristina y a cuestionar el caso con la perspectiva de género.