Covid: vacunas argentinas tapan las falencias del Gobierno

Como bien informó diario Hoy, desde las áreas de salud de distintos gobiernos provinciales denuncian que el Gobierno nacional no compró vacunas contra el Covid pese a la suba de casos. Además, las que están disponibles la mayoría vencieron la semana pasada. Ante esto, las provincias de Buenos Aires y Formosa recibirán una donación de un stock de dosis de Arvac “Cecilia Grierson”.

Se trata de la vacuna desarrollada por investigadores del Conicet en la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), escalada y producida por Laboratorios Cassará.

Fuentes bonaerenses afirmaron en diálogo con El Destape que recibirán “un lote de muy pocas dosis para tratar temas de adherencia y avance en la fase de aplicación de la vacuna, que ni por cerca resuelve la falta de dosis que tiene el país por la no distribución de Nación”

En tanto, desde Formosa señalaron que “el laboratorio se comunicó con el Ministerio de Desarrollo Humano y acordaron la entrega de 1.000 dosis para la próxima semana”.