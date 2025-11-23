Santiago Cúneo: “Centeno y Calvete son la misma patota, la misma banda de mafiosos”

En su última editorial, el periodista y dirigente peronista Santiago Cúneo desarrolló una dura acusación contra Miguel Ángel Calvete, a quien describió como parte de una estructura de inteligencia que —según su mirada— opera hace décadas en distintos ámbitos del poder político. Cúneo reconstruyó un entramado que, afirma, une a Calvete con antiguos concejales, causas judiciales resonantes y mecanismos de presión que habrían sobrevivido al paso del tiempo.

Según su relato, Calvete comenzó su recorrido político mucho antes de su paso por el PRO, cuando trabajó con el exconcejal Alejandro Montiel, a quien Cúneo definió como integrante de una vieja red vinculada con agentes de inteligencia. En ese mismo entorno ubicó también al exchofer Oscar Centeno, autor de los cuadernos que dieron origen a la causa judicial homónima. Para Cúneo, ambos compartían militancia, contactos y un mismo “modus operandi”.

El periodista sostuvo que los llamados “cuadernos de Calvete” aparecieron en una vivienda relacionada con la causa por abuso sexual que involucra al exintendente de La Matanza, Fernando Espinoza. De acuerdo con su reconstrucción, el hallazgo se produjo en un inmueble donde —según declaró una denunciante— se realizaban reuniones políticas y se guardaban cajas fuertes utilizadas por el entorno local. Esas coincidencias, afirmó, permiten trazar una línea directa entre Calvete, Espinoza y negocios vinculados al sistema de salud municipal.

Para Cúneo, la aparición de esos cuadernos no fue casual. Sugirió que fueron “plantados” como un mensaje dentro de disputas internas y como una vía para que Calvete ofreciera más documentación a cambio de beneficios judiciales, en el marco de sus causas penales incluida una condena por explotación sexual que lo mantiene detenido.

En su planteo, el elemento central es la continuidad: Cúneo sostiene que Calvete y Centeno pertenecen a una misma red que, desde la última dictadura, habría sobrevivido bajo distintas fachadas. En ese esquema, acusó a este grupo de operar simultáneamente cerca del PRO, de estructuras de inteligencia y de sectores del Poder Judicial. Incluso vinculó a dichos actores con el financiamiento de la campaña presidencial de Javier Milei.

“Son los mismos cuadernos, hechos por la misma patota”, afirmó Cúneo, quien describió la situación como parte de una pulseada de poder que, según él, involucra a jueces federales, servicios de inteligencia y actores políticos enfrentados.