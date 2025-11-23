ATE denuncia deterioro salarial y exige aumento urgente a estatales

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció un “deterioro acelerado” del poder adquisitivo de los empleados públicos y advirtió que la situación de los estatales se ha vuelto insostenible. El gremio subrayó que los salarios quedaron muy por debajo de las necesidades básicas de las familias y reclamó medidas urgentes para frenar la pérdida de ingresos.

En su informe, la entidad señaló que la canasta básica supera ampliamente los sueldos de referencia, lo que coloca a miles de trabajadores en una situación de vulnerabilidad. ATE remarcó que la caída del poder adquisitivo constituye una “pérdida histórica” y que el retroceso se profundizó en el último año, afectando tanto a empleados de planta como a contratados y monotributistas.

El sindicato insistió en que no hay margen para más deterioro y que resulta imprescindible reabrir paritarias sin topes, garantizar la estabilidad laboral y avanzar en el pase a planta permanente. La organización también alertó sobre el impacto social de la crisis, que empuja a los estatales a la línea de pobreza y dinamita la capacidad del Estado para sostener servicios esenciales.