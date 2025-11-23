Parte del peronismo presiona para aprobar el endeudamiento

Distintas figuras y organizaciones sociales que responden al Movimiento Derecho al Futuro (MDF) salieron a presionar para que la Legislatura bonaerense apruebe el paquete fiscal de Axel Kicillof, que contiene al Presupuesto 2026, la Ley Impositiva y el pedido de endeudamiento por más de 3.000 millones de dólares.

Mediante una misiva firmada por decenas de agrupaciones y dirigentes, la parte del peronismo que respalda al gobernador sostuvo que la falta de financiamiento coloca a la provincia “en una situación límite”, frente a los sectores de la oposición dialoguista que frenan el pedido de endeudamiento.

Es que, hasta el momento, esta parte del paquete fiscal continúa en suspenso, luego de que el oficialismo no alcanzará los dos tercios de votos para darle despacho favorable en la Comisión de Presupuesto e Impuestos de la Cámara de Diputados bonaerense. Si lo lograron el Presupuesto y la Ley Impositiva, que se tratarán este jueves en sesión.

“Es un contexto extremadamente complejo, con una economía en crisis y con una provincia absolutamente desfinanciada por el Gobierno nacional, que le robó 13 billones de pesos a los bonaerenses, negarle la posibilidad al gobernador de acceder al crédito para financiar la gestión es atentar contra el pueblo bonaerense y sus necesidades”, se afirmó en el escrito.

En ese contexto, los sectores del MDF subrayaron que “sin financiamiento, el impacto en las barriadas populares será enorme, habrá menos alimentos y menos recursos materiales para atender las situaciones de emergencia que cada día padecen las familias por el plan del gobierno nacional”.

“No votar esta ley es ayudar al plan de Milei y contribuir al jaqueo que sufre la provincia de Buenos Aires, se esta poniendo en juego no solo la gestión de la provincia y de los municipios sino también la vida y el futuro de cada bonaerense que con esta decisión puede ver afectado el acceso a sus derechos”, expresaron.

Por último, sentenciaron: “Les pedidos a los legisladores que dejen la rosca de lado y trabajen en defensa de la provincia, brindándole al gobernador las herramientas para poder seguir cuidando a los bonaerenses de las políticas de ajuste y entrega del gobierno de Milei”.