Kicillof avanza en acuerdos y busca aprobar el Presupuesto 2026

El gobernador Axel Kicillof busca encaminar la aprobación de su paquete económico en la Legislatura bonaerense. El próximo miércoles 26 de noviembre se pondrán en discusión el Presupuesto 2026, la Ley Fiscal Impositiva y el pedido de endeudamiento por más de 3 mil millones de dólares. La sesión en espejo entre ambas cámaras será decisiva para definir el margen de acción financiera de la Provincia en un escenario de tensiones políticas y demandas crecientes de los municipios.

Cabe recordar que, en la comisión de Presupuesto de Diputados, se logró avanzar con el despacho del Presupuesto y la Fiscal, aunque el endeudamiento quedó en suspenso. Desde la oposición se advirtió que no hubo diálogo suficiente con el oficialismo y que aún no se discutió el Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal, clave para los intendentes.

El endeudamiento en debate

Como bien informó diario Hoy en ediciones anteriores, el Ejecutivo bonaerense solicitó una autorización inicial por 1.990 millones de dólares y otra por 1.045 millones bajo la llamada Ley Corta, lo que totaliza poco más de 3 mil millones. Según fuentes cercanas al Gobernador, la propuesta responde a la preocupación de los intendentes por la falta de recursos y busca garantizar asistencia. Sin embargo, para su aprobación se requerirá una mayoría especial de dos tercios, lo que obliga al oficialismo a tender puentes con la oposición.

Los cargos como moneda de negociación

La discusión también incluye nombramientos provinciales. La oposición pretende incorporar cargos ejecutivos, legislativos y judiciales, mientras que el oficialismo insiste en separar las demandas. Desde la gobernación mencionan designaciones en Banco Provincia, empresas del grupo BAPRO y el Consejo General de Educación, que podrían definirse en los próximos días. En cambio, las vacantes en la Suprema Corte bonaerense y el subprocurador quedaron relegadas.

De cara a la sesión, el oficialismo necesita mayoría simple para aprobar el Presupuesto y la Fiscal Impositiva, pero dos tercios para el endeudamiento. La definición pondrá a prueba la capacidad de Kicillof para articular consensos en un escenario fragmentado, donde los intendentes reclaman recursos y la oposición exige condiciones claras. El desenlace marcará el rumbo financiero de la provincia y el equilibrio político en la Legislatura.