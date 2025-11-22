Bancos de EE. UU. frenan rescate y Caputo improvisa argumentos

El mercado financiero argentino volvió a quedar en el centro de la tormenta tras la publicación de The Wall Street Journal, que reveló que los principales bancos privados de Estados Unidos suspendieron el préstamo de 20.000 millones de dólares que el Gobierno de Javier Milei negociaba para blindar su programa económico. La noticia sacudió a los operadores locales y expuso la falta de respaldo externo en un momento de alta vulnerabilidad.

Según el diario, las entidades JPMorgan Chase, Bank of America y Citigroup desistieron de avanzar con el megapaquete y las conversaciones derivaron hacia una alternativa mucho más modesta: un crédito tipo “repo” por unos 5.000 millones de dólares, destinado únicamente a cubrir vencimientos de deuda soberana en enero por 4.000 millones.

Tras hacerse pública la nota del medio estadounidense, la reacción oficial fue errática. Ante la consulta de un usuario en redes, el ministro de Economía, Luis Caputo, respondió con un escueto “Excelente pregunta”, evitando confirmar o desmentir. Más tarde, negó la existencia del rescate y lo calificó como “una operación más para generar confusión”. Sin embargo, no aclaró el estado de las negociaciones por el crédito, lo que alimentó la percepción de improvisación por parte del ministro.

Las dudas sobre el rescate financiero exponen la fragilidad de la estrategia económica y deja al Gobierno sin una herramienta clave para sostener su plan de ajuste. En un contexto de vencimientos inminentes y necesidad de credibilidad, el silencio y las contradicciones oficiales profundizan la incertidumbre y marcan un retroceso en el intento de estabilizar la economía.