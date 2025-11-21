La Provincia ató aumentos salariales al paquete de leyes

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires reanudó la mesa paritaria con docentes y judiciales bonaerenses. En la reunión, la gestión de Axel Kicillof le comunicó a los gremios que el aumento salarial para el último tramo del año dependerá de la aprobación del proyecto de Presupuesto 2026 y la solicitud de endeudamiento que comenzará a tratar la Legislatura bonaerense la próxima semana.

En concreto, los funcionarios provinciales recibieron en el Ministerio de Trabajo a los sindicatos de judiciales y docentes. Al igual que lo acontecido en la reunión del martes con estatales bonaerenses, no hubo oferta de aumento sobre la mesa para los haberes de noviembre y diciembre. No obstante, el Ejecutivo provincial informó que, a la brevedad, convocará a una nueva reunión para “evaluar una oferta concreta para la última parte de este año”.

Durante la reunión, los gremios nucleados en el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) plantearon tras el encuentro que “para garantizar el salario docente y la educación pública, la Legislatura bonaerense debe aprobar las leyes que inciden en la integración del presupuesto provincial”, es decir, Presupuesto 2026, Ley Impositiva y Endeudamiento.

En paralelo, el secretario general de Udocba, Alejandro Salcedo, instó a todos los legisladores “a votar positivamente los tres proyectos para que los sindicatos puedan negociar en mejores condiciones en la paritaria”.

De esta manera, la nueva convocatoria a paritarias será posterior al 26 de noviembre, fecha en que la Cámara de Diputados provincial está convocada a tratar el Presupuesto 2026 y la Ley Impositiva, mientras que para el pedido de endeudamiento, el expediente aún debe ser aprobado por comisiones, pero también podría ser incluido en el temario de la sesión.