Denuncian un evento antivacunas en Diputados

En un contexto donde la aplicación de vacunas en niños retrocedió a mínimos históricos y vuelven a circular enfermedades como la tos convulsa, sociedades científicas y médicas denunciaron como “tendencioso” un evento antivacunas.

Mediante una carta a Martín Menem, expresaron su preocupación por la charla cuyo título se pregunta “¿Qué contienen realmente las vacunas Covid-19?”. Se realizará el jueves 27 y es impulsada por la diputada del PRO, María Inés Quiroz.